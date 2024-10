Sachsen-Anhalt will seine öffentlichen Gebäude energieeffizient machen. Das Landesenergieministerium hat am Dienstag das neue Förderprogramm "Sachsen-Anhalt ÖFFIZIENZ" auf den Weg gebracht. 89 Millionen Euro stehen dafür bereit. Das Geld kommt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Laut Ministerium können Kitas und Schulen einen Zuschuss von bis zu 90 Prozent erhalten, wenn sie in Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen oder in die Gebäudedämmung investieren. Auch Sportstätten, Schwimmbäder, Verwaltungen und Kultureinrichtungen können Fördergelder für energieeffiziente Umbauten erhalten.