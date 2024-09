Weiße Blutkörperchen werden dem Blut kranker Patienten entnommen, genetisch verändert und sollen dann – wieder zurück im Blut – Krebszellen erkennen und zerstören. Dieses Prinzip – CAR-T-Zelltherapie genannt – ist ein sehr aufwändiges und zur Zeit noch sehr teures Verfahren, aber in seiner Weiterentwicklung liegen große Hoffnungen in Bezug auf Zell- und Immuntherapien bei Krebs und Autoimmunkrankheiten. Um diese Entwicklung mit ihrer Expertise begleiten zu können, bekommt die Universitätsmedizin Magdeburg für die nächsten drei Jahre Unterstützung in Höhe von knapp fünf Millionen Euro aus den Fördermitteln für Forschung und Innovation des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).