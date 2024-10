In Merseburg im Saalekreis sind 70.000 Euro an regionale Projekte vergeben worden. Beim Bürgerbudget konnten die Menschen abstimmen, wer Geld bekommt. Am Mittwochabend hat die Stadt die Ergebnisse bekanntgegeben. Demnach verteilt sich das Geld auf insgesamt elf Projekte. Die meisten Stimmen bekam die Jugendfeuerwehr. Deren Chefin Peggy Drehkopf freut sich über 8.000 Euro. "Wir wollen von dem Geld ein Mannschaftszelt für unsere Jugendfeuerwehr kaufen", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Auf dem zweiten Platz landete ein Projekt für Waldschänken in Geusa. Und für den dritten Platz bekommt das Jugendzentrum "Mampfe" einen neuen Schallschutz.