Sommerzeit ist Festivalzeit und in diesem Jahr ist in Sachsen-Anhalt wieder für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Den Auftakt macht das Women in Jazz Festival in Halle. Seit 16 Jahren spiegelt es die immer weiblicher werdende Jazz-Szene und ihre besondere Dynamik auf der ganzen Welt wider. Im vergangenen Jahr standen Künstlerinnen aus Kanada, England, Israel, Serbien, der Schweiz, Russland, Dänemark, Island, Schweden, Mexiko, den USA und natürlich Deutschland auf der Bühne.