Mit bis zu 8 Milliarden Euro will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Krankenhäuser entlasten. Damit sollen steigende Energiekosten und Inflation abgefangen werden. Das reicht nicht, sagten Gesundheitsexperten am Montag in der Sendung "Fakt ist!". Nach Aussage des Vorsitzenden der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Wolfgang Schütte, könne der geplante Rettungsschirm sicherlich verhindern, dass Kliniken schließen, die Situation in den Krankenhäusern sei aber trotzdem schlecht.