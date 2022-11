Laut AOK plus gibt es in diesem Jahr rund 30 Prozent mehr Krankschreibungen im Zeitraum von Anfang August bis Mitte Oktober 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Neben den allgemeinen Atemwegserkrankungen nehmen auch die Krankschreibungen wegen einer Corona-Infektion zu. Waren es in der ersten Septemberwoche noch zweimal so viele Fälle wie 2021, sind es in der ersten Oktoberwoche bereits dreimal so viele Fälle wie im Vorjahr.