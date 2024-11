Bildrechte: MDR/Anja Nititzki

Er ist Professor für Industriedesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle: "Meine erste Inspiration war der Bauernschrank meiner Mutter, mit ihrer Geschirrsammlung darin." Außerdem hat er sich Anregungen bei historischen Kirchenmöbeln und bei anderen Totenstädten weltweit geholt. Die Urnen in der Totenstadt haben eine Ruhezeit von 15 Jahren. Danach kommt die Asche in einen so genannten Aschebrunnen unter dem Fußboden des Kirchenschiffs. Aus der oberirdischen Bestattung wird dann eine Unterirdische in den Mauern der St. Nicolai-Kirche in Eisleben.