Kosten, Ablauf, Abschiednahme Fünf Fragen an den Bestatter: Das sollte man über Bestattungen wissen

29. Juli 2024, 19:16 Uhr

Was passiert zwischen Totenschein und Trauerfeier und was kostet es? Wenn ein Sterbefall in der Familie oder im Freundeskreis eintritt, ist das für die Hinterbliebenen eine Ausnahmesituation. Bestattermeister Robert Wermann aus Halle arbeitet seit 15 Jahren im Bestattungsgewerbe und seit 2017 im Bestattungshaus Avalon in Halle. Er will es Betroffenen leicht machen, wenn es für sie schwer wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Bestattungen.