Wie umgehen mit Leerstand auf dem Friedhof?

Auch die Tatsache, dass Urnenbeisetzungen inzwischen 78 Prozent der Bestattungsarten ausmachen, führt dazu, dass auf den Friedhöfen immer weniger Fläche für ihre ursprüngliche Bestimmung gebraucht wird. Zwar gibt es keine Erhebung, die zeigt, wie viele Hektar dadurch deutschlandweit frei bleiben, doch vielerorts ist der Wandel augenscheinlich. Dort, wo einst Grabstelle an Grabstelle war, entstehen heute Wildblumenwiesen oder gemähte Rasenflächen, teilweise gesäumt von Insektenhotels und Bienenstöcken.

Doch damit lässt sich wirtschaftlich kaum eine Zukunft sichern. Aber wie könnte sie aussehen, diese Zukunft? Dazu haben sich Forschende der Humboldt-Universität, der Technischen Universität Berlin sowie Stadtplaner im Rahmen einer Tagung ausgetauscht. Anlass dazu war unter anderem die Tatsache, dass zum Beispiel die Stadt Berlin inzwischen einen Leerstand von etwa einem Drittel seiner Friedhofsflächen zu verzeichnen hat: 340 Hektar, was 476 Fußballfeldern entspricht und gerade im Ballungsgebiet kostbarer Grund und Boden ist.

Friedhof neu gedacht: Bauland, Park oder Acker?

Die Flächen angesichts der Wohnungsnot in den Städten kurzerhand in Bauland umzuwidmen, läge nahe. Doch abgesehen davon, dass der Grund und Boden auf einem Friedhof ja nur Stück für Stück und auch nicht lückenlos frei wird, ginge damit verloren, was Friedhöfe außer einer Begräbnisstätte noch sind: Inseln der Ruhe, der Erholung, der kühlenden Frische in hitzigen Sommern, Orte der Naturerfahrung und des kulturellen Gedächtnisses, Hotspot der Artenvielfalt. Alles in allem übernehmen Friedhöfe also auch die Rolle eines Ökosystemdienstleisters.

Landschaftsarchitektin Sylvia Butenschön weist darüber hinaus auf die herausragende und sehr lebendige Bodenqualität hin: "Auf Friedhöfen findet sich unter anderem oft ein guter Gartenboden, in der Fachsprache Hortisol oder Nekrosol genannt, der humusreich, locker, von Pilzen, Bakterien, Würmern und Insekten bevölkert ist sowie Nährstoffe, Wasser und CO2 speichert." Hinzu kommt ein besonderer Pflanzenbestand, den es so woanders gar nicht gibt: Bis zu 150 Jahre alte Bäumen und darüber hinaus Gehölze, Büsche, Stauden, Blumen und Gräser, die speziell für den Gottesacker ausgewählt wurden, alles immergrüne Gewächse, die die Unvergänglichkeit der Seele symbolisieren. Dadurch habe sich hinter den Friedhofsmauern ein ganz spezielles Biotop entwickelt, so Butenschön.

Gärtnern auf dem Friedhof: Kohlköpfe auf dem Gottesacker?

Diese besonderen Areale nicht als Bauland umzuwidmen, sondern sie als Grünflächen zu erhalten, darüber sind sich Wissenschaftler und Stadtplaner weitgehend einig. Dennoch sei es wichtig, jeden Friedhof im Einzelnen mit all seinen Besonderheiten zu betrachten, bevor man über eine andere Nutzung nachdenke, so Butenschön. Dafür seien die historische und kulturelle Bedeutung der Anlage genauso wichtig wie Tier- und Pflanzenarten, die sich dort angesiedelt hätten. Wie viel Friedhof darf bleiben? Wie viel Park soll daraus werden? Das sind die Fragen, um die sich die Debatte dreht.

Immer intensiver wird neuerdings auch eine gärtnerische Nutzung nicht mehr gebrauchter Friedhofsflächen in Betracht gezogen. Inwiefern es jedoch pietätlos ist, auf ehemaligen Gräbern Kohlköpfe anzubauen, diese Diskussion müsse in der Gesellschaft noch geführt werden, so die Sylvia Butenschön. Der Gedanke, sie als Orte der Artenvielfalt zu stärken, ist allerdings inzwischen weitverbreitet schon Realität.

Dafür haben einige Verwaltungen sogar ihre Satzung geändert, erlauben zum Beispiel keine Steinabdeckungen und Unkrautfolien mehr. So sollen Sickerflächen zu geschaffen werden und Platz für blühende, insektenfreundliche Pflanzen. Wildblumenwiesen werden als Bienenweiden ausgewiesen, um den Nachfragen nach einem gemähten Rasen zuvorzukommen. Fledermauskästen bieten Quartiere für die nachtaktiven Tiere, Kirchtürme werden in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund NABU für Turmfalken und andere Gebäudebrüter offen gehalten und auf manchen Friedhöfen wie zum Beispiel in Leipzig Connewitz wird sogar geimkert.

Friedhöfe stehen auch Mitteldeutschland unter Druck