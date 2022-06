25 Strafanzeigen hat Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt bei der Überprüfung von Glücksspielen in Deutschland seit Juli 2021 gestellt. Das berichtete das Innenministerium Sachsen-Anhalt am Donnerstag. Ermittelt wird unter anderem wegen Verdachts unerlaubter Veranstaltungen und der Beteiligung an illegalem Glücksspiel.