Ein weiterer Fall wurde in Bernburg bekannt. Dort verschwanden 13.000 Euro aus einem Stahlschrank. Das Verschwinden konnte jedoch nicht aufgeklärt werden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll der Stahlschrank im Büro des Hausmeisters aufgestellt, und der dazugehörige Schlüssel soll in einem unverschlossenen Schlüsselkasten gelegen haben. Die Ermittlung eines Tatverdächtigen wurde nach vier Tagen eingestellt.

Für Brisanz sorgt auch ein internes Schreiben der Polizeihochschule Aschersleben, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Daraus geht hervor, dass Beamte der Polizeihochschule in Aschersleben mehr als 5.000 Schuss Trainingsmunition zum Teil privat, aber auch in unverschlossenen Schränken in den Trainerbüros gelagert haben sollen.