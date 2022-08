Zudem sei es heute schon möglich, Biogas zuzukaufen. Zwar wird das bislang nur von wenigen Anbietern bundesweit zur Verfügung gestellt, doch das werde sich ändern. Und auch grüner Wasserstoff könnte beim Heizen eine Rolle spielen: "Wasserstofftechnologie ist jetzt aktuell in aller Munde. Es wird in naher Zukunft in das Gasnetz auch bis zu 20 Prozent Wasserstoff eingespeist werden können, ohne dass die aktuelle Gerätegeneration irgendeinen Schaden nimmt."

Ebenfalls weit verbreitet sind noch immer Ölheizungen. Auch deren Zukunft galt eigentlich schon als besiegelt, denn ab dem Jahr 2026 sollten sie nicht mehr neu zugelassen werden . Doch auch hier wird die Regelung, ähnlich wie bei der Gasheizung, weniger scharf ausfallen. Denn es gilt letztendlich der Blick auf die Gesamtenergiebilanz des Hauses, so Andreas Röber: "Ich kann über einen Anteil von Bioheizöl meine Bilanz verbessern, am besten im Zusammenspiel mit der Gebäudetechnik wie zum Beispiel einer thermischen Solaranlage."

Vor allem im ländlichen Raum, wo es genügend Platz gibt, sind Pelletheizungen häufiger zu finden. Bislang gilt die Pelletheizung als klimaneutral, denn das CO2, das durch die Verbrennung entweicht, ist ja zuvor von dem Holz gebunden worden. Doch inzwischen ändere sich diese Sichtweise, auch mit Blick auf den schlechten Zustand der Wälder: "Wir brauchen die Wälder, um unsere Luft rein zu halten und nicht, um sie abzuholzen und dann anschließend Hackschnitzel oder Pellets daraus machen." Zudem biete sich kein wirtschaftlicher Vorteil mehr, da die Preise für Hackschnitzel oder Pellets mit Öl und Gas gleichgezogen hätten. Und es gebe ein weiteres Problem, so Andreas Röber. "Die Anlagentechnik ist deutlich aufwendiger, dadurch störungsanfälliger und erfordert also mehr Wartung."

Hört man derzeit so manche politische Äußerung, könnte man meinen, dass die Wärmepumpe der energiepolitische Königsweg für Deutschland sei. Dem widerspricht Obermeister Andreas Röber allerdings vehement. Denn eigentlich seien Wärmepumpen nur in Neubauten sinnvoll einzusetzen: "Nur dann kann man die nachgeschaltete Heizungsanlage exakt auf die Wärmepumpe auslegen und entsprechend montieren. Bei einer Sanierung muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Denn eine Wärmepumpe wird sehr schnell unwirtschaftlich."

Die Energiekosten werden sich in den nächsten Jahren stärker staffeln als bisher. Der Kleinverbraucher wird also deutlich mehr zahlen als ein Großabnehmer. Und diese Entwicklung macht eine alte Idee plötzlich wieder interessant, nämlich das Wärmenetz. Die Vorteile liegen auf der Hand, erklärt Andreas Röber: "Sie brauchen wenig Technik, deswegen ist die Installation vergleichsweise günstig und es kann wenig kaputtgehen."

Derzeit kostet eine Kilowattstunde Gas rund 15 Cent, eine Kilowattstunde Strom rund 50 Cent. Auch deshalb rät Andreas Röber von der Idee ab, mit Strom heizen zu wollen, denn beim Thema Gaspreise sei auch viel Panik im Spiel. Bevor eine Heizung erneuert wird, rät Röber, einen unabhängigen Energieberater in die Planung einzubeziehen. Nur so könnten mögliche Kostenfallen frühzeitig vermieden werden.

