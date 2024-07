45 Prozent sind besonders schlecht, hier bestünde akuter Handlungsbedarf. "Schaut man sich an, was wir für den Erhalt der Infrastruktur ausgeben, ist der Betrag in den letzten Jahren nahezu gleich geblieben mit etwas über 60 Millionen Euro. Das ist weit weg von dem, was man nach unserer Berechnung bräuchte." Die Landesstraßenbaubehörde selbst hat 2019 einen Erhaltungsbedarf von 95 Millionen Euro pro Jahr ermittelt, um eine weitere Verschlechterung des Straßenzustandes zu verhindern.

Kommunen fühlen sich abgehängt

Für die neugewählte Bürgermeisterin von Arnstein, Janet Klaus (SPD), ist der Zustand der Straßen kein Dauerzustand. Sie schreibt an Verkehrsministerin Hüskens (FDP), es kommt auch zum Ortstermin. Am Ende bleibt bei ihr jedoch Ernüchterung: "Ich muss ehrlich sagen, man wirbt ja immer für die Stärkung des ländlichen Raums. Ich kann Ihnen momentan als Bürgermeisterin der Stadt Arnstein kein Fallbeispiel nennen, wo wir noch gestärkt werden. Ich habe den Eindruck, viel zu viel Geld geht manchmal in die großen Städte, anstatt in unsere Infrastruktur."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch der ehemalige Stadtrat Detlef Büttner sieht dies so. Die Einnahmen durch den Tourismus würde man gern mitnehmen und sich mit der Region schmücken, aber auf den Kosten bliebe man oft sitzen.

Verkehrsministerium sieht Handlungsbedarf

Für den Bereich Verkehr ist Sven Haller (FDP) im Verkehrsministerium als Staatssekretär verantwortlich. Zehn Millionen mehr konnten in den Haushalt verhandelt werden, aber: "Im Grunde bräuchte es sukzessive eine weitere Steigerung, nicht sprunghaft, sondern stetig. Weil wir ja den Zustand im Allgemeinen verbessern wollen. Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland und eine gute Straßeninfrastruktur ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger und natürlich für die Wirtschaft in unserem Land."