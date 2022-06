Hast du mit deiner Partnerin mitgelitten?

Also ich bin jemand, der eher verdrängt. Ich kann gar nicht sagen, ob mir in der Situation schon alles über den Kopf gewachsen ist. Vielleicht habe ich erst einmal gedacht, ich mache stoisch mein Ding, unser Ding, wie ich es gelernt habe. Und es wird irgendwie funktionieren. Vielleicht, dachte ich, halten wir auch noch die Stunden aus, bis die Ärzte sehen: Jetzt müssen wir etwas machen.

Aber im Nachhinein fühle ich mich auf jeden Fall schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich hätte etwas tun müssen. Egal, was ich denke. Nina hatte dieses Gefühl, und dem hätte man auf jeden Fall Beachtung schenken müssen.

Nina hatte dir gesagt, dass sie Angst um ihr Leben hat?

Genau. Sie hat den Schmerz beschrieben, dass er sehr krass ist und auch, dass sie wirklich Angst hat zu sterben. Und dann war meine Reaktion: "Nein, du stirbst nicht." Vom Gefühl her habe ich eher beschwichtigend reagiert. Das hat ihr aber nicht geholfen, weil sie gemerkt hat, dass wirklich etwas nicht stimmt.

In den Stunden nach dem Ausruf der Todesangst haben wir uns irgendwie komplett entfremdet. Also ich war immer dabei, habe mit geatmet, ihren Kopf genommen, gegen meine Brust gehalten, wenn sie sich ausgeruht hat und schon so schlapp war, dass sie sich kaum halten konnte. Aber wir hatten uns entfremdet. Ich habe immer gehofft, in jedem Moment geht die Tür auf und dann passiert endlich etwas.

Es war ein steiniger Weg, bis Julian Gottschalk seinen Sohn in die Arme schließen konnte. Bildrechte: Nina Conzen

Nach einem Tag mündete die Geburt dann im Kaiserschnitt. Wie war die erste Zeit zu dritt?

Ich fand es sehr, sehr schwer. Also erstmal hatten wir uns ein Familienzimmer zusagen lassen. Das haben wir nicht bekommen, weil unser Kind auf die Neonatologie musste, weil er noch Fieber hatte. Aber weil das Kind nicht bei der Mutter war, konnte ich auch nicht bei der Mutter bleiben. Wir waren alle drei getrennt und das fast eine Woche lang.

Die erste Zeit mit Kind war für die junge Familie schwierig. Bildrechte: Nina Conzen Es war sehr schwer, in dieser Situation zusammenzuwachsen. Eigentlich hat man es zusammen erlebt. Wir hatten aber ganz unterschiedliche Perspektiven und es hat ewig gedauert, bis wir die Geburt verarbeitet hatten. Das hat uns entzweit. Und das ist unnötig und auch sehr blöd, weil man sich ja auf dieses Kind einstellen möchte. Aber irgendwie waren wir noch mit etwas anderem verhaftet. Auch zu Hause, als wir dann nach einer Woche nach Hause gehen konnten, war die Bindung zwischen Nina und mir erst einmal nicht so da. Also ganz anders als beim zweiten Kind.

Wie ging es dir damit, dann auch bei der Geburt eures zweiten Kindes dabei zu sein?

Ich hatte schon sehr Respekt. Wir haben uns dann aktiv damit auseinandergesetzt, wie so eine zweite Geburt stattfinden kann, dass wir irgendwie gut da raus gehen. Und das hat uns dann auch wieder zusammengeschweißt. Wir haben uns nach den Gesprächen mit den Hebammen immer wieder ausgetauscht und haben gemerkt, wir sprechen dann doch eine Sprache. Wir wissen, was Nina braucht und wie ich mich gut einbringen kann und für sie da sein kann.

Ansonsten war das eine ganz andere Umgebung. Und es waren mehr Personen, es war eine 3:1-Betreuung: zwei Hebammen und eine Doula. Also lag weniger Last auf mir und ich konnte immer mit fragen. Das hat es sehr entspannt.

Ich hatte während der Geburt keine Angst. Es war die ganze Zeit das Gefühl, dass es machbar ist. Und wenn es nicht machbar ist, hatten wir immer noch das kleine Team, das Nina unterstützt. Julian Gottschalk Zweifacher Vater

Nina fühlte sich emotional super aufgefangen, genauso von medizinischer Seite. Sie war die zentrale Person im Raum und wurde diesmal immer wieder gefragt, wie es ihr gerade geht. Da hat sie sich wirklich einfach als Expertin gefühlt — was ja auch naheliegt, dass man als die Person, die gerade ein Kind zur Welt bringt, in dem Moment am besten weiß, was los ist und wie es ihr geht.

Hattest du mit einer positiven zweiten Geburt gerechnet?

Dass wir eine so krass schöne Geburtserfahrung haben, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ab dem ersten Tag der Schwangerschaft hätte ich nie damit gerechnet, dass es so sein kann. Es war sehr heilsam für uns.

Julian Gottschalk verbringt viel Zeit mit seinen Kindern. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Nina konnte das Ganze sehr selbstbestimmt bestreiten. Und sie hat es geschafft. Auch die Stimmung war immer sehr feinfühlig und irgendwie locker. Also es war kein Stress im Raum. Wir haben viel geschwiegen und in manchen Situationen auch gelacht, weil dann irgendeine Antwort vielleicht schnippisch war. Es war einfach eine top Geburt.

War die Zeit danach einfacher als beim ersten Kind?

Wir waren sofort ein Team und wir waren viel entspannter und einfach auch happy. Dass wir diese schöne Geburt hatten, hat uns viel Kraft gegeben für die erste Zeit, wenn es mal ein bisschen kniffliger war. Aber im Endeffekt war auch unser Baby sehr entspannt. Und ich glaube, da half auch die Geburt und die erste Begegnung mit uns — wie wir drauf waren, das strahlt schon auf ein Baby ab, würde ich sagen.

Ihr zweites Kind hatte einen leichteren Start ins Leben. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla