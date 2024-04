Brand in Niedersachsen Entwarnung für Sachsen-Anhalt nach Rauchgaswolke aus Braunschweig

Hauptinhalt

17. April 2024, 13:41 Uhr

Nach einem Feuer in einem Gewerbegebiet in Braunschweig in Niedersachsen habe die Behörden vor Rauchgasen gewarnt, die auch in Richtung Sachsen-Anhalt ziehen könnten. Nun gibt es aber Entwarnung.