Der Innenausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt befasst sich an diesem Donnerstag mit dem sogenannten ostdeutschen Abhörzentrum in Leipzig. Das hatten die Grünen beantragt. Im sogenannten "Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung", kurz GKDZ, wollen die beteiligten Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg ihre Telekommunikationsüberwachung in einem Rechenzentrum bündeln.