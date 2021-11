Die Bedeutung der Schule ist dem gesamten Dorf offenbar sehr bewusst. Unterstützung kommt von vielen Seiten: Die Freiwillige Feuerwehr fährt die Kinder mit ihrem Kleintransporter zu Ausflügen, die Kleintierzüchter bringen ihre Hühner in den Unterricht, ein Rentner gibt seine Kürbisse zum Verkauf an den Blumenladen und spendet der Schule den Erlös. Außerdem hat der Förderverein rund 300 zahlende Mitglieder – die meisten haben keine Kinder an der Schule. "Für uns ist das eine große Wertschätzung", sagt Vereinschefin Ortrun Horstmann. Auch die Gemeinde hilft mit. Sie übergab dem Förderverein das Grundschulgebäude damals mietfrei und griff ihm in den ersten Jahren finanziell unter die Arme.

Die Kita zieht im Sommer aus Platznot um

Seit der Gründung der Freien Umweltschule blüht Angern immer weiter auf, erklärt Bürgermeister Egbert Fitsch. "Wir haben viele junge Leute, die hierher ziehen, vor allem Rückkehrer. Im Moment gibt es mehr Anfragen als Bauplätze." Besonders in den vergangenen vier bis fünf Jahren sei die Nachfrage gestiegen. Das Interesse am Dorf spiegelt sich auch in der recht stabilen Einwohnerzahl wieder. Seit 2015 hat Angern nur knapp drei Prozent verloren, in anderen Börde-Dörfern mit ähnlicher Größe war der Anteil doppelt so hoch. Außerdem ist die Kita im Dorf proppenvoll. Die Gemeinde hat schon zwei Container aufgestellt. Deshalb wird momentan das alte Sekundarschulgebäude saniert, sodass die Kleinen nächsten Sommer umziehen können. Die Grundschulkinder gehen gleich mit, denn auch in ihrem Gebäude wird es langsam eng.