Wer Matthias Dürschke zuhört, kann nur zu einem Schluss kommen: Bereut hat der 41-Jährige all das hier keine Sekunde lang. Der Umzug aus Halberstadt ins bedeutend kleinere Gatersleben im Salzlandkreis – für Familie Dürschke war dieser Schritt vor sieben Jahren genau der richtige. Dürschke bestätigt das. "Wir haben es nie bereut", sagt er. Der Familienvater schwärmt dann von der "komplett vorhandenen Infrastruktur" im Ort, dem guten Austausch zu Nachbarn, Freunden, Lehrern, dem kurzen Schulweg seiner Kinder. "Das hier ist eine große Familie, die alles viel lebenswerter macht", findet er.

Tochter Clea wird wohl woanders zur Grundschule gehen müssen

Matthias Dürschke und seine Frau Doreen haben drei Kinder, die Söhne Eric und Philip sowie Tochter Clea. Eric und Philipp gehen hier zur Grundschule. Tochter Clea wird das wohl nicht mehr tun können – fürchtet jedenfalls Familie Dürschke. Die Stadt Seeland, zu der Gatersleben gehört, will nämlich ein Grundschulzentrum bauen. So hat es der Stadtrat vergangenes Jahr in einem Grundsatzbeschluss entschieden. Familie Dürschke hat in Gatersleben im Salzlandkreis ihr Zuhause gefunden. Das Bild zeigt (von links) Philip, Papa Matthias, Mama Doreen und Eric. Im Kinderwagen ist Baby Clea. Bildrechte: MDR/Heike Bade

Ortswechsel: die Stadt Seeland im Salzlandkreis, gelegen am Concordiasee. Heidrun Meyer ist hier die Bürgermeisterin. Die parteilose Politikerin sucht Ideen für die Schule der Zukunft. "Wir haben drei ländliche Schulen in unserer Stadt, die nicht zukunftsfähig sind", sagt sie. Auffangen will die Stadt das mit besagtem Grundschulzentrum. Das sei die beste Lösung, glaubt sie – auch für Lehrkräfte und die Schulleitungen. Die Lehrerinnen und Lehrer aus drei Schulen würden dann an einem Standort zum Einsatz kommen, könnten sich austauschen. Anders als bei einem Schulverbund – auch darüber wurde in Seeland nachgedacht – fiele kein Unterricht aus. In dem Fall würden Lehrerinnen und Lehrer mit dem Auto von Schule A zu Schule B fahren.

Nicht länger als 15 Bus-Minuten ins Schulzentrum

Heidrun Meyer ist Bürgermeisterin der Stadt Seeland. Bildrechte: MDR/Heike Bade Heidrun Meyer sagt, eines sei doch klar: Kinder bräuchten die gleichen Bedingungen – egal, ob sie im ländlichen Raum zur Grundschule gehen oder in der Stadt. Aktuell sieht sie das als nicht gegeben an. Die Grundschule in Gatersleben zum Beispiel ist baulich gewiss in keinem guten Zustand. Das sieht schon, wer nur vor der Tür steht. Ein modernes Grundschulzentrum hätte auch in dieser Hinsicht Vorteile, sagt die Rathauschefin. Unterricht in modernen Räumen, eine der digitalen Zeit entsprechende Schule – so stellt sie sich das vor. Hinzu komme, dass kein Schulkind länger als 15 Minuten mit dem Bus zur Schule bräuchte, sagt Meyer.



Dazu ist wichtig zu wissen, dass der Standort für das Grundschulzentrum noch nicht geklärt ist. Das möge ein unabhängiges Büro entscheiden, hat der Stadtrat beschlossen – wohlwissend, wie emotional die Frage für viele Eltern ist.

Die Grundschule in Gatersleben hat baulich schon bessere Zeiten erlebt. Aktuell lernen hier 77 Mädchen und Jungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK