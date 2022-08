Bei einem Laborunfall am Bildungszentrum in Halle-Neustadt ist ein Mann verletzt worden. Wie die Stadtverwaltung MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war Salpetersäure beim Umfüllen in Kontakt mit einer anderen Chemikalie gekommen. Diese Verbindung habe reagiert und die Säure sich im Labor verteilt.

Beim Umfüllen von Salpetersäure ist ein Labormitarbeiter verletzt worden. Bildrechte: imago/Sven Simon