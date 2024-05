Im Zollhafen in Magdeburg ist am Freitagmorgen ein etwa 15 Meter langes Floß in die Elbe gestürzt. Das hat die Wasserschutzpolizei mitgeteilt. Das Floß, das zur Vermietung bestimmt war, sollte demnach mit einem Kran in ein Hafenbecken gelassen werden. Dabei war es laut Polizei aus der Halterung gerutscht und fünf Meter tief ins Wasser gefallen. Verletzt wurde niemand.