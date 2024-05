Die Niemeyer-Kugel oder auch Niemeyer Sphere ist ein Restaurantneubau im Leipziger Westen. Entworfen hat sie der brasilianische Star-Architekt Oscar Niemeyer. Die Kugel erinnert an einen riesigen Augapfel oder auch an einen überdimensionalen Golfball. Andere sehen darin den Helm eines Sternenkriegers.

Ludwig Koehne ist nicht nur Geschäftsführer des Eisenbahnkranherstellers Kirow Leipzig, sondern auch ein großer Architekturliebhaber. Als solcher besuchte er die Architekturbiennale in Venedig und blieb dort im französischen Pavillon an einer kugelförmige, silberne Bühne hängen. Sie erinnerte Koehne an einen Sputnik – und an seine Niemeyer Sphere, die runde Restaurant- und Veranstaltungskugel, mit der das Leipziger Werk bekannt geworden ist.