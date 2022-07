Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Ausstellung werde in Zusammenarbeit mit dem British Museum in London entstehen und in zwei bis drei Jahren zu sehen sein. Die Wissenschaftler in London seien exzellent. Man habe viele Anknüpfungspunkte, zu denen man in den nächsten Jahren forschen wolle. Meller hatte bei einem Besuch in London vorige Woche die gute Zusammenarbeit mit dem Museum in Halle betont.