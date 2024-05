Uniklinik Halle Freiwillige häkeln Kuschelkraken für Frühchen

Die meisten Kraken kommen zu den Frühchen, mit in den Inkubator. Das beruhige die Neugeborenen, so Matthias Hartmann, der Pflegeleiter der Frühchenstation in der Uniklinik Halle. Die Kraken geben ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Und die Kuscheltiere halten sie auch davon ab, an Schläuchen und Kabeln zu ziehen.