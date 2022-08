Angesichts dieses Fachkräftemangels will das Handwerk im Land verstärkt junge Menschen mit Fachhochschul- oder Hochschulreife gewinnen. Die Durchschnittsnoten der Absolventinnen und Absolventen seien dabei im Gegensatz zu vielen Unversitäten bei den Handwerksbetrieben nicht entscheidend, erklärt Kevin Kaiser: "Für die Betriebe ist es weniger wichtig, ob jemand eine 2 oder eine 3 in Mathe hat. Entscheidend ist, dass sie interessierte und motivierte junge Leute finden, die ein Interesse an dem Beruf haben."

An Gymnasien Berufsorientierung für Handwerksberufe durchzuführen sei aber oftmals nicht einfach. "Für Eltern, Schulleitung und Schüler liegt der Fokus dort meist auf den Universitäten und Hochschulen", so Kaiser. "Nichtsdestotrotz merken wir, dass sich die Tür immer weiter öffnet." Auch eine Ausbildung im Handwerk könne eine gute Grundlage für die Zukunft sein.

Moritz Eichelmann vom Landesschülerrat empfindet die bisherige Form der Berufsorientierung in den Schulen allerdings nur als bedingt hilfreich: "Ich persönlich habe das zwar immer als sehr nützlich und interessant, aber auch als sehr festgefahren erlebt. Das war nicht viel anders als der klassische Frontalunterricht." Statt der wenigen großen Berufsmessen in den Ballungsräumen sollte es mehr regionale Angebote vor Ort geben, etwa in Gemeindehallen oder direkt in den Schulen, bei denen sich auch Handwerksbetriebe präsentieren könnten, sagt Eichelmann.