Im September haben weite Teile Osteuropas gegen Hochwasser und Überschwemmungen angekämpft. Bisher sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, davon mindestens sechs in Polen, fünf in Österreich und mindestens eine Person in Tschechien. Zudem würden sieben Menschen vermisst. Unter ihnen seien drei Insassen eines Autos, das im Altvatergebirge in einen Fluss gestürzt sei. Nach kritischen Hochwasserlagen auch in der Slowakei, in Polen, Rumänien und in Österreich gehen die Pegelstände dort langsam zurück.