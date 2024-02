Bildrechte: IMAGO / epd

Die Kapelle von Schloss Hartenfels in Torgau in Sachsen hat es ebenfalls auf die Liste geschafft. Laut Schloss-Internetseite handelt es sich um den ersten protestantischen Kirchenneubau weltweit. Demnach hat Luther die Kapelle persönlich mit einer Predigt 1544 in Dienst genommen. "Hier wurden die Vorstellungen des Reformators einer protestantischen Gottesdienstgestaltung erstmals in Architektur umgesetzt", heißt es dazu weiter.