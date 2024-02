Der Präsident der IHK Halle-Dessau, Steffen Keitel, sagte: "Wir befinden uns auf bestem Wege in eine ausgedehnte Dauerkrise." Er kritisiere unter anderem die Erhöhung des Bürgergeldes. "In Zeiten größten Fachkräftemangels bezahlen wir Millionen von erwerbsfähigen Menschen fürs Nichts-Tun. Wir haben vier Millionen erwerbsfähige Bürgergeldempfänger und diese vier Millionen fehlen uns schlicht in der Wirtschaft." Außerdem entziehe der Öffentliche Dienst dem Markt Fachkräfte.