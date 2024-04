Zur Vorbereitung müsse der betreffende Leitungsabschnitt zwischen Staßfurt und Peißen demnach zunächst komplett entleert werden. Nachdem der Gasdruck bereits über mehrere Tage abgesenkt und Gasmengen in den Speicher in Staßfurt eingespeist wurden, werden die Restmengen nach Angaben von Mitnetz Gas klimaschonend mit einer angeschlossenen Fackel verbrannt. Dieser Prozess beginnt am Montag und dauert rund 13 Stunden. Die Flamme sei in der Umgebung des Autobahnkreuzes Bernburg hör- und sichtbar.