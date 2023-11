Knapp sechs Prozent der Einwohner in Sachsen-Anhalt beziehen Bürgergeld. Das sind insgesamt knapp 130.000 Menschen (Stand: Juni 2023). Der Anteil an Bürgergeld-Empfängern an der Bevölkerung ist dabei in den kreisfreien Städten deutlich höher als in ländlichen Gebieten.