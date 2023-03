Debatte um Großansiedlung Intel-Streit: Wirtschaftsminister Schulze trifft IWH-Spitze

Gleich mehrere Äußerungen aus dem Wirtschaftsforschungsinstituts IWH in Halle zur Intel-Ansiedlung in Magdeburg haben hohe Wellen geschlagen. So wurden etwa die strukturellen Voraussetzungen infrage gestellt. Der politische Widerspruch ließ nicht lange auf sich warten. Nun will Wirtschaftsminister Sven Schulze das IWH-Präsidium zum Gespräch treffen.