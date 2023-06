Die umstrittene Besetzung der Intel-Stabsstelle im Magdeburger Bildungsministerium hat vor dem Arbeitsgericht zunächst ein Ende gefunden. Am Dienstag endete das Verfahren, bei dem ein unterlegener Bewerber gegen das Ministerium geklagt hatte , mit einem Vergleich, teilte ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts mit. Das Bewerbungsverfahren soll nun abgebrochen und die Stelle im Ministerium zunächst nicht besetzt werden.

Ihre Behörde stimmt diesem Vergleich zu, erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstagnachmittag bei MDR SACHSEN-ANHALT. Damit wolle man in der aufgeheizten Situation zur Sachlichkeit zurückkehren. Dennoch stehe ihr Ministerium nun unter großem Druck, so Feußner. Man müsse die anstehenden Aufgaben bei der Vorbereitung der Intel-Ansiedlung nun zügig angehen – wenn auch zunächst ohne die dafür geplante Stabsstelle.