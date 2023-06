Wenige Tage später wurde die Ausschreibung öffentlich. "Ab jetzt hatte ich das Gefühl, das Ministerium war nur doch darum bedacht, die Presseberichterstattung darüber wieder in den Griff zu bekommen", so der Schulleiter im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Am 18. Januar wurde offenbar ein weiterer Termin im "Cafe de Sol" in Magdeburg vereinbart.

Kurzfristig wurde daraus jedoch ein Telefonat zwischen dem Bewerber, dem Staatsekretär und dem Mitarbeiter. "In diesem versuchten Sie mir ein weiteres Mal zu erklären, dass alles ganz normal und gut liefe. Die Ausschreibung sei eine reine Formsache. Ihre Hauptsorge galt allerdings dem Umstand, unbedingt zu vermeiden, dass irgendetwas an die Öffentlichkeit dringen könnte. Schon fast komisch war die Aufforderung an mich, nur an Herrn X Mails zu schicken, da Sie offenbar Ihrem eigenen Vorzimmer nicht vertrauten", so der Schulleiter im Schreiben an den Staatssekretär.