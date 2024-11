Im Jahr 2023 wurden in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Statistischen Landesamtes deutlich mehr Kinder und Jugendliche von Jugendämtern in Obhut genommen als im Vorjahr . Der Anstieg sei insbesondere auf unbegleitete Einreisen aus dem Ausland zurückzuführen.

Demnach wurden im vergangenen Jahr 757 Kinder nach Einreisen aus dem Ausland in Obhut genommen, über die Hälfte mehr als 2022. Fast 93 Prozent seien zwischen 14 und 18 Jahre alt gewesen, rund 97 Prozent waren männlich. Insgesamt haben die Jugendämter in Sachsen-Anhalt laut Landesamt im vergangenen Jahr 2.042 Kinder in Obhut genommen, 342 mehr als im Jahr zuvor.