Will man das Problem näher betrachten, muss man mit jenen reden, die sich mit dem Thema täglich beschäftigen. Neben den Jugendämtern sind das vor allem soziale Einrichtungen, die sich in der Familienhilfe engagieren. Einer der großen Träger in Sachsen-Anhalt ist die Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg. Die Stiftung betreibt Schulen und Kindergärten, ist in der Schulsozialarbeit aktiv und betreut Kinder aus Familien, die, aus ganz unterschiedlichen Gründen, Probleme haben, ihrer Elternrolle gerecht zu werden. Seit Jahren verzeichnet die Stiftung eine steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen, vor allem für Kleinstkinder.