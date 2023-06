In Sachsen-Anhalt haben die Jugendämter im vergangenen deutlich mehr Kinder und Jugendliche in Obhut genommen als im Jahr davor. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt am Montag veröffentlicht hat. Demnach wurden im vergangenen Jahr 1.700 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, 338 – oder fast ein Viertel (24,8 Prozent) – mehr als noch 2021.