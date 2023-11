Die Zahl der Inobhutnahmen ist 2022 deutschlandweit um rund 40 Prozent gestiegen.

Mit Familienhilfe sollen Eltern wie die 24-jährige Sarah aus Chemnitz, die mit Überforderung kämpfen, unterstützt werden.

Eine Familie aus Bad Salzungen bekommt unterdessen Hilfe von einer Familienkinderkrankenschwester.

Zwei Jahre ist es her, dass bei Sarah aus Chemnitz überraschend der Kinderjugendnotdienst in der Wohnung stand – nachts um halb eins. Das Amt hatte sich um das Wohl von Sarahs kleiner Tochter Luna gesorgt. An den Schock in der Nacht erinnert sich die 24-Jährige bis heute. "Mir ging ziemlich die Pumpe und meine Beine waren wie Gummi", erzählt sie. Es bestand der Verdacht, dass die kleine Luna über eine Woche kein Essen bekommen hätte. Der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung hat sich am Ende nicht bewahrheitet.

Bis zu 66 Prozent mehr Inobhutnahmen

Später stellte sich heraus: In Sarahs Fall waren die Sorgen des Jugendamtes unbegründet. In vielen Fällen ist das anders.

Im letzten Jahr gab es in Deutschland 40 Prozent mehr Inobhutnahmen als zuvor. In Sachsen ist die Zahl sogar um mehr als 66 Prozent gestiegen. In Sachsen-Anhalt waren es fast 25 Prozent und in Thüringen etwa 32 Prozent.

Grund dafür ist einerseits, dass mehr minderjährige Geflüchtete ohne Eltern nach Deutschland gekommen sind. Sie müssen laut Gesetz bei Ihrer Ankunft in Deutschland vorläufig in Obhut genommen werden. Auf der anderen Seite zeigen mehr Kinder Anzeichen von Vernachlässigung oder Misshandlung auf und Eltern in Deutschland sind zunehmend überfordert.

Oftmals ist man auch nur Krisenbewältiger und Feuerwehr. Jana Wittig leitet die Familienhilfe der AWO in Chemnitz

Das bestätigt auch Jana Wittig. Sie leitet die sozialpädagogische Familienhilfe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Chemnitz. Wittig sagt: "Oftmals ist man auch nur Krisenbewältiger und Feuerwehr." Die pädagogische Arbeit bleibe häufig außen vor, weil zuerst die Lebenssituation der Betroffenen gesichert werden müsse. "Das sind so grundlegende Themen, die wirklich im Moment sehr brennen", erklärt Wittig.

Familienhilfe: Unterstützung bei der Erziehung

Auch Sarah und Luna werden von der Familienhilfe der AWO in Chemnitz unterstützt. Diese "Hilfe zur Erziehung" ist ein Angebot des Jugendamtes. Dem ist Sarah schon seit ihrer eigenen Kindheit bekannt. Sie ist selbst in Pflegefamilien aufgewachsen. Ihre Tochter soll nun bei ihr groß werden – mit Unterstützung der Familienhilfe, die sie seit zwei Jahren bekommt. Davor lebte sie mit ihrer Tochter in einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter in Leipzig.