Sieben Anrufe hat es heute gegeben. Sieben Kinder, Eltern und Familien, die wegen Problemen mit dem Jugendamt beim Kinder- und Jugendhilferechtsverein anriefen. Ein ruhiger Tag, sagt Koordinator Björn Redmann vom Verein. Denn eigentlich riefen mehr an: "Wir können als Ombudsstelle nicht alles bearbeiten, was an Anfragen bei uns ankommt. Wir müssen tatsächlich auswählen", erzählt Redmann.