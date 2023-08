Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat den Entwurf für den Haushaltsplan 2024 beschlossen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Demnach sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 14,7 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist so viel wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Allerdings plane die Landesregierung eine sogenannte allgemeine globale Minderausgabe in Höhe von 432 Millionen Euro, die das Land einsparen soll. Das Haushaltsvolumen beträgt demnach 14,27 Milliarden Euro. Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird sich im September mit dem Haushaltsentwurf befassen.