Haushalt 2024: Landesregierung schließt Lücken In einer Sondersitzung hat die Landesregierung am Mittwochabend die Weichen für den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr gestellt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT konnte die bisherige Finanzierungslücke durch Korrekturen bei den Personalausgaben geschlossen werden. Die Landesregierung plant demnach für 2024 Ausgaben in Rekordhöhe von 14,6 Milliarden Euro. Alle Ministerien sollen noch mehr Geld zur Verfügung haben als 2023. Am 1. August will die Landesregierung den Haushaltsentwurf offiziell beschließen. Danach könnte er im September erstmals im Landtag beraten werden.