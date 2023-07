In der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es Kritik an den Haushaltsplänen von Finanzminister Michael Richter (CDU). Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT gibt es unter anderem Zweifel an den Zeitplänen des Ministers. Nach seinem Willen soll der Entwurf für den Landesetat 2024 am 1. August verabschiedet werden.