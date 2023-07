Der Schuldenberg des Landes liegt aktuell bei rund 22,5 Milliarden Euro. Die steigenden Zinsen würden eine immer größere Belastung darstellen, so Bartel. Allein im vergangenen Jahr hat das Land den Angaben zufolge mehr als 270 Millionen Euro Zinsen zahlen müssen. Nach einer Prognose des Finanzministeriums könnten die jährlichen Zinsen in drei Jahren schon bei fast 500 Millionen Euro liegen.

Bartel wies darauf hin, dass eine Schuldentilgung die Spielräume extrem verbessern würde. Die Regierung müsse sich perspektivisch zudem die großen Blöcke im Haushalt anschauen, beispielsweise die Personalkosten. Aktuell würde das Land dafür etwa vier Milliarden Euro aufwenden – vor den anstehenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. Man müsse schauen, wo man nennenswert überbesetzt sei und sich mehr Personal als andere Länder leiste, so der Rechnungshofpräsident. In diesem Rahmen sei ein Sonderbericht zur Tragfähigkeit der Landesfinanzen geplant.

Der Rechnungshof nahm auch die Neustrukturierung der Straßenmeistereien in den Blick. In Sachsen-Anhalt könnten in den kommenden Jahren Neubauten entstehen. Hintergrund sind getrennte Zuständigkeiten zwischen der Landesstraßenbauverwaltung und der Anfang 2021 gegründeten Autobahn GmbH des Bundes. Zuvor konnten Standorte an Autobahnen auch gemeinsam für die Betreuung des Landes- und Bundesstraßennetzes genutzt werden. Seither liegen die Verantwortungen für Autobahnen und für das nachgeordnete Netz in unterschiedlicher Hand.