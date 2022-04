Auch in der Altersgruppe der Zwei- bis Achtjährigen gehört Sachsen-Anhalt bundesweit zu den Schlusslichtern: Auf eine Fachkraft kommen in dieser Altersgruppe 10,1 Kinder, bundesweit sind es im Mittel nur 8,2.

Zu einem anderen Ergebnis kommt die Bertelsmann-Stiftung in ihrem "Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2021". Demnach entsprechen die personellen Rahmenbedingungen in den Kitas in Sachsen-Anhalt nach wie vor nicht-wissenschaftlich begründeten Standards für eine kindgerechte Qualität. Zu wenig Personal wirkt sich dabei insbesondere negativ auf die pädagogische Praxis aus. So können Kitas ohne qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl ihren Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag nicht kindgerecht erfüllen – vielmehr können sie oftmals nur noch die Betreuung der Kinder gewährleisten.