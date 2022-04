Dabei sind sich Forschende sowie Expertinnen und Experten längst einig, dass in Kitas dringend mehr männliches Personal benötigt wird. So argumentierte etwa die von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin getragene "Koordinationsstelle Männer in Kitas" schon 2019, dass männliche Erzieher ein Baustein zu mehr Heterogenität des pädagogischen Personals seien, dass sie einen Mangel an männlichen Bezugspersonen im familiären Umfeld abfedern und die Teamkultur in Kindertagesstätten positiv beeinflussen könnten. Zudem sei im Sinne der Gleichberechtigung eine Parität der Geschlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen wünschenswert, auch in der Kinderbetreuung.