Sozialarbeit in der Kita, das ist noch eher eine Seltenheit in Sachsen-Anhalt. Denn finanzielles Engagement der Städte und Kommunen ist gefragt. So wie in Magdeburg. Dort gibt es seit Dezember 2020 in 18 Kindertagesstätten, meist in sozial schwächeren Stadtteilen, jeweils eine Kita-Sozialarbeiterin. Zur Einordnung: 143 Kitas gibt es in der Landeshauptstadt insgesamt.