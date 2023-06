Hitzewellen Schutz gegen Hitze: Landesärztekammer fordert gesetzliche Regeln

Hohe Temperaturen und Hitzewellen gibt es in Deutschland immer öfter. Die Landesärztekammer kritisiert, dass es in Sachsen-Anhalt, aber auch bundesweit, nicht ausreichend Maßnahmen gibt. Die bräuchte es aber dringend um gesundheitlichen Risiken vorzubeugen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will nun einen nationalen Hitzeschutzplan erarbeiten. Allein im letzten Jahr gab es über 4.000 Hitzetote.