"So sieht das dann bei mir im Atelier aus", kommentiert Götze die Vitrine. Viele Sachen lägen ganz selbstverständlich herum und würden irgendwo hängen, "in museologischer Hinsicht sehr unkonventionell." Gegenstände könne er gar nicht genug um sich haben. Manch wertvolles Blatt werde dann auch mal mit Reißzwecken an die Wand gepinnt.

"Letztendlich ist die ganze Kunstgeschichte und Kulturgeschichte wie ein großer Steinbruch, aus dem ich meine Ideen schöpfe", so Götze. Das kippe er dann alles in eine Kiste und dann habe er sozusagen ein neues Bild fertig. Bildrechte: Rebekka Prell

Moritz Götze ist bekannt für Emaille-Kunst

Seine riesigen Wandbilder aus Emaille, für die er mittlerweile bekannt ist, sieht man heute an Fassaden in Erfurt, Dresden, Leipzig, Berlin oder auch in seiner Heimatstadt Halle. Seit 20 Jahren gestaltet er die Schlosskirche St. Aegidien in Bernburg aus. Im Mai wird dort der nächste Abschnitt fertig. Vieles mache er gleichzeitig, so Götze – Emaille, Malerei, Grafik und Kunst am Bau, inklusive Wettbewerben.