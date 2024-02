"Das System ist nicht krisenfest", sagt Heelemann. Ein Grund, warum auch die Bundesregierung die Krankenhauslandschaft reformieren will. Eine Reform, an der sich auch Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) orientiert. Sie will den neuen Krankenhausplan für Sachsen-Anhalt erst nach der angekündigten Reform des Bundes vorlegen.