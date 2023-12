Anfang April war in Magdeburg ein Gutachten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft vorgestellt worden, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte. Darin stand unter anderem eine Empfehlung, zu prüfen, ob ein weiterer Hubschrauber im Norden des Landes die Versorgung in schweren Fällen verbessern könnte.