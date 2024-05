Auch die Pianistin, Sängerin und Komponistin Macha Gharibian, die mit ihrem Trio das Festival am 3. Mai eröffnete, verwebt die Folklore ihrer orientalischen Heimat Armenien mit neoklassischen Elementen und modernen urbanen Jazz- und Popsounds ihrer beiden Wahlheimatstädte Paris und New York.

Die Pionierin der all-female Group: Marilyn Mazur

Bereits in den 70er-Jahren leitete Marilyn Mazur eine ausschließlich mit Frauen besetzte Band und zelebrierte mit ihren Musikerinnen die kreativen weiblichen Energien. Berühmt wird die in New York geborene und in Dänemark aufgewachsene Perkussionistin durch ihre Zusammenarbeit mit Miles Davis, Wayne Shorter und Jan Garbarek. Bildrechte: Rüdiger Schesag

Ihr aktuelles Programm "Shamania", das sie am Freitagabend mit ihren sieben Kolleginnen aus Dänemark, Norwegen und Polen in der Georg-Friedrich Händel-Halle präsentierte, beruht auf der Idee einer modernen Stammesversammlung weiblicher musikalischer Kräfte. In der Konzentration auf Rhythmus, Körper und Stimmen wird in einer magischen Zeremonie die Verbindung gesucht zwischen der Natur und den Geistern, der Umwelt und dem universellen Spirit.

Förderung des Jazz-Nachwuchses

Das Festival Women in Jazz ist in seiner Ausrichtung auf Jazzprojekte, deren künstlerische Leitung in der Verantwortung einer Jazzmusikerin liegt, von großer Strahlkraft über die Stadt Halle hinaus. Seit vier Jahren bietet die Zusammenkunft mit dem Projekt Next Generation zudem ein attraktives Angebot für den weiblichen Jazznachwuchs.

Jazzpreis der Stadt Halle für Sol Jang

Mit insgesamt 914 Stimmen hat sich die in Korea geborene und in den Niederlanden lebende Musikerin Sol Jang gegen Bewerberinnen aus ganz Europa durchgesetzt. Am 7. Mai überzeugte sie das Publikum in der Georgenkirche von ihrem am klassischen Klaviertrio ausgerichteten Spiel und nahm den Jazzpreis der Stadt Halle entgegen. Ihr neues Album "19-29", das sie an diesem Abend vorstellte, repräsentiert die musikalischen Erfahrungen aus ihrer Zeit in Korea, den USA und Europa. Bildrechte: Rüdiger Schesag

Jang erklärt bei MDR KULTUR: "Auf diesem Festival zu spielen, steht schon lange auf meiner Wunschliste; zum ersten Mal habe ich davon erfahren, als ich 2019 mein Klaviertrio formiert habe. Dann habe ich mich nach Festivals umgeschaut, wo ich gerne auftreten würde. Ich habe recherchiert und mithilfe meiner Kollegen eine Wunschliste erstellt, ich war auf Veranstaltungen wie der Jazzahead. Und wie schön, wenn man seine Träume verwirklichen kann - ich fühle mich wie im siebten Himmel."

Die Entdeckung des Festivals: Emma Rawicz

Die erst 21-jährige Emma Rawicz kam nicht ohne Vorschusslorbeeren nach Halle. Der britische Guardian schreibt über das erste im Herbst bei Act erschienene Album der Saxophonistin aus London: "Die formidable Jazz-Bläser-Virtuosin machte sich einen Namen, indem sie die rauchige Seelenfülle der Saxophon-Troubadoure der alten Schule mit dem rauen Drive der Post-Bop-Tenoristen von Joe Henderson über Chris Potter bis hin zu Donny McCaslin verschmolz." Bildrechte: Rüdiger Schesag

Und dennoch verfügt Emma Rawicz seit ihrer Kindheit über eine ganz besondere Gabe, die mit ihr nur sehr wenige Menschen teilen: sie ist Synästhesistin. Das Hören von Musik ist für sie mit dem Sehen von Farben verbunden. Für ihr neues Album "Chroma" hat sie Farben wie Lila oder Falu-Rot an den Ausgangspunkt ihrer Kompositionen gestellt.

Viel erreicht - doch es ginge noch mehr

Im nächsten Jahr feiert das Festival Women in Jazz zwanzigjähriges Jubiläum. Viele Musikerinnen aus Deutschland, wie die Sängerinnen Uschi Brüning, Angelika Weiz und die Pianistin Julia Hülsmann waren von Anfang an dabei. Hülsmann rief damals einen Workshop für junge Instrumentalistinnen ins Leben und zählt heute selbst zu den renommiertesten Jazzmusikerinnen und Komponistinnen dieses Landes. Bildrechte: Rüdiger Schesag

Die jungen Frauen an Schlagzeug, Kontrabass und Saxophon sind in der Szene inzwischen nicht mehr zu überhören. Braucht es also solche Festivals wie Women in Jazz überhaupt noch? Diese Frage beantwortet Hülsmann so: "Es ist noch lange nicht alles gut. Es hat sich schon einiges verändert. Inzwischen sehe ich, dass es eine große Anzahl von jungen Musikerinnen gibt im Jazzbereich, die wirklich tolle Profile haben, die sich schön in die Szene reinmischen. Aber trotzdem gibt es erstaunlich viele Vorbehalte und Klischees. Ich bin erstaunt, wie viele Türen es im Weg gibt, die man nicht aufkriegt. Das ist eigentlich auch ein Bild der Gesellschaft, das ist ja nicht nur im Jazz so. Da müssen wir noch ganz schön arbeiten, würde ich sagen."