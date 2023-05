Fraktionschefin Lüddemann untermauerte den Anspruch, künftig wieder in Regierungsverantwortung zu kommen. "Wir wollen auf Dauer in die Landesregierung und dieses Land verändern." Die Grünen sind auf Landesebene seit knapp zwei Jahren in der Opposition. Von 2016 bis 2021 haben sie in einer schwarz-rot-grünen Koalition mitregiert.